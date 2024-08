A ocorrência policial com a motocicleta e o revólver apreendidos foi registrada na 54ª DP - Reprodução / 39º BPM

A ocorrência policial com a motocicleta e o revólver apreendidos foi registrada na 54ª DPReprodução / 39º BPM

Publicado 01/08/2024 10:38

Belford Roxo - Um criminoso, conhecido pelo apelido de "Bebel da Caixa D´água", foi preso com uma motocicleta roubada (Honda PCX) e um revólver, na noite desta quarta-feira (31), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no bairro Parque Esperança, em Belford Roxo.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).