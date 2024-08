Policiais militares com a arma, munições e rádio transmissor apreendidos na operação no Parque Floresta - Divulgação / PMERJ

Publicado 01/08/2024 10:46

Belford Roxo - Dois criminosos foram presos por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta quinta-feira (01), durante operação no Complexo da Guacha, no bairro Parque Floresta, em Belford Roxo. Após uma troca de tiros, entre os agentes e os criminosos presos, foram apreendidos: pistola, munições e rádio transmissor.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).