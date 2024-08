O bairro Parque Suécia receberá na próxima sexta-feira a campanha de vacinação para cães e gatos - Rafael Barreto/PMBR

O bairro Parque Suécia receberá na próxima sexta-feira a campanha de vacinação para cães e gatosRafael Barreto/PMBR

Publicado 01/08/2024 17:07

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, realizará nesta sexta-feira (02), uma campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos no Parque Suécia, das 9h às 16h. O local escolhido fica na Estrada de Ligação, nº 41, ao lado da Escola Municipal Malvino José de Miranda.



Entre o período dos meses de janeiro a julho de 2024, a equipe de Controle de Vetores e Zoonoses imunizou 9.044 animais, sendo 7.032 cachorros e 2.012 gatos, durante as campanhas de Vacinação Antirrábica, ao longo de todos os quatro cantos do município.

Mais de 9 mil animais já foram imunizados na campanha anual de antirrábica Rafael Barreto/PMBR



O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, fez um panorama sobre a campanha. “Ficamos muito orgulhosos com esses excelentes números que alcançamos ao longo de 2024 e continuaremos assim com o nosso trabalho até o final do ano", frisou Brayan. “Queremos sempre que todos os cidadãos tragam seus bichinhos para serem imunizados, pois a saúde dos bichinhos é a nossa prioridade”, finalizou o coordenador municipal de endemias. O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, fez um panorama sobre a campanha. “Ficamos muito orgulhosos com esses excelentes números que alcançamos ao longo de 2024 e continuaremos assim com o nosso trabalho até o final do ano", frisou Brayan. “Queremos sempre que todos os cidadãos tragam seus bichinhos para serem imunizados, pois a saúde dos bichinhos é a nossa prioridade”, finalizou o coordenador municipal de endemias.