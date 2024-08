A ocorrência policial com a réplica de pistola e os celulares foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 04/08/2024 21:50 | Atualizado 04/08/2024 21:59

Belford Roxo - Um suspeito com sete anotações criminais, foi preso neste domingo (04), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), após furtar uma farmácia na Avenida Retiro da Imprensa, no bairro Vila Medeiros, em Belford Roxo. Com o preso, que utilizava tornozeleira eletrônica, os agentes apreenderam: 01 réplica de pistola; 03 celulares; e dinheiro em espécie.

A réplica de pistola apreendida com o preso pelos policiais militares do 39º BPM Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).