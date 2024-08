Edmilson Santos levou suas três cachorrinhas para serem vacinadas - Rafael Barreto / PMBR

Edmilson Santos levou suas três cachorrinhas para serem vacinadasRafael Barreto / PMBR

Publicado 02/08/2024 17:52

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, promoveu, nesta sexta-feira (02), uma campanha de vacinação antirrábica, que imunizou 460 animais, sendo 388 cães e 72 gatos. A imunização ocorreu na Estrada da Ligação, no Parque Suécia.



O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, contou sobre a importância das vacinações. “Essa trabalho é imprescindível para a nossa população que tem animais domésticos. Sabemos o quão difícil é para os donos arcarem com todas as despesas de uma vacina antirrábica, pois isso eu fico muito feliz de que nossa equipe está sempre em um local diferente para atender a todos. E sempre buscando a garantia da saúde e do bem-estar dos animais”, finalizou o coordenador municipal de endemias.

Técnicos do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses deram orientações aos moradores Rafael Barreto / PMBR



O morador do bairro Parque Suécia, Edmilson Santos, 33 anos, levou suas três cachorrinhas para serem vacinadas. “Esse trabalho da Prefeitura é muito importante, pois nós que temos animais queremos sempre o melhor para eles. Ainda mais sendo uma ação gratuita para a população”, ressaltou Edmilson, com suas cadelas Belinha, Princesa e Lola. O morador do bairro Parque Suécia, Edmilson Santos, 33 anos, levou suas três cachorrinhas para serem vacinadas. “Esse trabalho da Prefeitura é muito importante, pois nós que temos animais queremos sempre o melhor para eles. Ainda mais sendo uma ação gratuita para a população”, ressaltou Edmilson, com suas cadelas Belinha, Princesa e Lola.