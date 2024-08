A primeira-dama e deputada federal Daniela Carneiro com as debutantes e a secretária Clarice Santos - Pâmela Sampaio / PMBR

Publicado 05/08/2024 19:05 | Atualizado 05/08/2024 19:09

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf) proporcionou a realização do sonho de 15 meninas, originárias de famílias beneficiárias dos programas sociais oferecidos nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Todas ganharam uma festa de debutante com requintes tradicionais, como: cerimonial, bolo, docinhos, buffet completo, pista de dança, valsa, exibição de vídeo do ensaio fotográfico e apresentação com coreografia. Cada menina ganhou um anel de aniversário. Elas usaram vestido de baile de cor amarelo com tênis de marca Nike, branco, hit (sucesso) da moda. Como tema da festa, o filme “A Bela e a Fera”.

Observada pela "Fera", a deputada federal Daniela Carneiro coloca o anel de aniversário em uma das debutantes Pâmela Sampaio / PMBR



O evento, que está na sua quinta edição, aconteceu das 16h às 20h, na Casa de Festas La Famille, localizada na Rua Gonçalves Gato, centro do município, e foi idealizada pela primeira-dama do município, a deputada federal Daniela Carneiro, quando esteve à frente da Semascmcf. "Que noite memorável. Um mix de emoção. Sei o quanto isso significa, É a realização de um sonho que eu não tive nos meus 15 anos. Meus pais não tinham condições financeiras. Minha origem é de família humilde do interior do Estado do Rio de Janeiro. Até hoje não esqueço esse sonho. Sou feliz porque 75 meninas já passaram por esse projeto", disse emocionada a deputada, que participou de toda a festa em companhia da secretária de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos.

O 5º Baile das Debutantes teve uma decoração impecável com cerimonial, bolo, docinhos e buffet completo Pâmela Sampaio / PMBR



O agito da festa começou cedo para as 15 meninas. Elas soltaram suas "feras" em um SPA (lugar de descanso e cuidados) localizado no bairro Heliópolis. Até antes do horário que antecedeu a festa, elas tomaram banho de piscina, ouviram música, dançaram e brincaram. Depois do almoço, descansaram e se arrumaram para o baile, com preparo de cabelo, unhas e maquiagem. "Acompanhei passo a passo desse dia mágico. Agradeço muito ao prefeito Waguinho por permitir a execução desse projeto da deputada Daniela, que surgiu de um sentimento nobre: a bondade. Toda felicidade para essas jovens", declarou a secretária Clarice Santos.

Mãe de Maria Clara, Fernanda Cristina destacou que a filha sonhava com a festa e um vestido de baile Pâmela Sampaio / PMBR



Mãe de seis filhos, quatro meninas e dois meninos, Elizabeth Lima, 44, não conseguia conter as lágrimas pela emoção em ver a filha Maria Vitória debutar nos seus 15 anos. Ela assegurou que não teria condições de realizar esse sonho da menina. Elizabeth, mora de aluguel, em uma casa de um quarto, cozinha e banheiro. Ela sustenta a família sozinha, com o salário do Programa Bolsa Família e também com ajuda da igreja que frequenta. “Minha felicidade não tem preço. Agradeço muito à prefeitura por esse momento”, afirmou a mãe que chegou à festa com a filha mais nova ao colo, a Isabela de um ano e seis meses, e mais quatro menores. Apenas o mais velho estava ausente por estar treinando futebol.



Mais emoção



Fabrícia da Silva, moradora de Santa Teresa, era outra mãe emocionada. Ela foi para a festa da filha Shayane, em companhia do marido Bruno Daniel e da sogra Maria José dos Santos e de mais quatro filhos. Ela também não teria condições de proporcionar uma festa para a filha. “Meu marido está desempregado, situação difícil. O importante é que estamos felizes. Ela merece”, disse a mãe da jovem.



Mãe de seis filhos, quatro meninas e dois meninos, Elizabeth Lima, 44, não conseguia conter as lágrimas pela emoção em ver a filha Maria Vitória debutar nos seus 15 anos. Ela assegurou que não teria condições de realizar esse sonho da menina. Elizabeth, mora de aluguel, em uma casa de um quarto, cozinha e banheiro. Ela sustenta a família sozinha, com o salário do Programa Bolsa Família e também com ajuda da igreja que frequenta. "Minha felicidade não tem preço. Agradeço muito à prefeitura por esse momento", afirmou a mãe que chegou à festa com a filha mais nova ao colo, a Isabela de um ano e seis meses, e mais quatro menores. Apenas o mais velho estava ausente por estar treinando futebol.

Mais emoção

Fabrícia da Silva, moradora de Santa Teresa, era outra mãe emocionada. Ela foi para a festa da filha Shayane, em companhia do marido Bruno Daniel e da sogra Maria José dos Santos e de mais quatro filhos. Ela também não teria condições de proporcionar uma festa para a filha. "Meu marido está desempregado, situação difícil. O importante é que estamos felizes. Ela merece", disse a mãe da jovem.

A mãe da debutante Yasmim Barbosa, a auxiliar de serviços gerais, desempregada, Claudia da Silva Rosa, 40, moradora do bairro Parque Fluminense, era outra que não escondeu a emoção. Ela foi à festa com seus irmãos, os padrinhos da filha, Carlos e Érica Rosa. "Minha filha é maravilhosa, estudiosa, inteligente. Quer ser veterinária. Estou radiante. Agradeço à Prefeitura pelo momento", assegurou Claudia, que lamentou a ausência do filho por estar trabalhando.

Mãe de seis filhos, quatro meninas e dois meninos, Elizabeth Lima não conseguia conter as lágrimas pela emoção em ver a filha Maria Vitória debutar nos seus 15 anos Pâmela Sampaio / PMBR



"Minha filha tinha um sonho de uma festa de 15 anos com vestido de baile. Eu e meu marido estamos desempregados, procurando muito por um trabalho e não teríamos como bancar uma festa. Estamos muito felizes pela oportunidade oferecida pelo Cras". A declaração é da auxiliar administrativo, Fernanda Cristina de Oliveira, mãe da debutante Maria Clara Oliveira e de mais dois meninos, Luiz e Richard de 16 e oito anos. Ela estava em companhia dos filhos, de uma das avós, dona Solange de Oliveira e de Luca, amigo de escola de Maria Clara.