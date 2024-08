A escola atenderá cerca de 600 alunos do primeiro ao quinto ano e conta com 10 salas de aula climatizadas - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 06/08/2024 17:45

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), inaugurou nesta terça-feira (06), o novo prédio da Escola Municipal Professora Juliêta Rêgo Nascimento, no Jardim Redentor. O novo espaço físico da unidade está localizado na rua Coelho Branco, nº 41 e foi entregue com a participação da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho.



A escola atenderá cerca de 600 alunos do primeiro ao quinto ano e conta com 10 salas de aula climatizadas, secretaria, sala de direção; sala de especialistas; sala de professores; sala de recursos; sala de leitura; refeitório amplo e climatizado, cozinha, despensa, quatro banheiros (masculino e feminino) adaptados para pessoas com deficiência, quadra poliesportiva e um hall de entrada.

O prefeito Waguinho enfatizou a felicidade de entregar mais uma unidade de ensino Rafael Barreto/PMBR



Futuro promissor



O prefeito Waguinho enfatizou a felicidade de entregar mais uma unidade de ensino. "Seguimos na missão de continuar avançando através de uma política de resultados e de verdadeiras transformações. Tenho certeza que as crianças terão um futuro promissor com essa nova estrutura física de encher os olhos, feita com muita dedicação, amor e carinho", ressaltou Waguinho, cercado de secretários municipais e lideranças locais.

A deputada Daniela Carneiro, prefeito Waguinho e familiares de Julieta Rêgo conheceram as salas de aula Rafael Barreto/PMBR



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho destacou o empenho da gestão municipal. “Trabalhamos firmes para reafirmar o nosso compromisso com todos munícipes de Belford Roxo. É preciso repetir sempre que investir em educação é investir no futuro, nas crianças e em qualidade vida”, afirmou Daniela.



Estrutura de qualidade



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho destacou o empenho da gestão municipal. "Trabalhamos firmes para reafirmar o nosso compromisso com todos munícipes de Belford Roxo. É preciso repetir sempre que investir em educação é investir no futuro, nas crianças e em qualidade vida", afirmou Daniela.

Estrutura de qualidade

O secretário municipal de Educação, Bruno Oliveira, pontuou sobre os avanços na área. "Acreditamos que a escola é um ambiente de transformação e desenvolvimento, por isso a importância de se ter uma estrutura física de qualidade com alunos e todos os profissionais envolvidos sendo valorizados", frisou Bruno, ao lado das diretoras da unidade Edmeia Veiga e Maria Dulcina.

Prefeito Waguinho, deputada federal Daniela Carneiro entregaram a placa de inauguração a familiares de Julieta Rêgo Rafael Barreto/PMBR



Os netos da homenageada, Anderson e Renata Nascimento, de 50 e 39 anos, estiveram presentes para prestigiar o novo prédio. "Minha avó foi referência e dedicou sua vida em levar educação para todos da região. É um dia muito emocionante, nossa família celebra com alegria essa nova escola, entendendo tudo que essa conquista representa na comunidade", contou Anderson. "Só temos motivos para agradecer, a escola ficou linda e a homenagem é muito especial", complementou Renata.

Moradores do bairro Jardim Redentor e de localidades adjacentes prestigiaram a inauguração da escola Rafael Barreto/PMBR



Professora alegre que amava a profissão



A professora Julieta Rêgo Nascimento nasceu no Piauí. Na vinda para o Rio de Janeiro, ela foi morar primeiro na Ilha do Governador, se estabelecendo depois em Belford Roxo, na Rua Lapênia, no bairro Jardim Redentor.



A principal característica da professora Juliêta era a alegria. Ela demonstrava isso no dia a dia, pois amava a sua profissão e não se negava em ajudar ao próximo se preocupando sempre com a educação dos filhos e das crianças do bairro.



Juliêta era casada com o químico Francisco Rêgo Nascimento e teve três filhos: Paulo – era bancário - e Rosângela - professora da rede municipal de ensino, ambos já falecidos, e Mariângela, hoje aposentada.



Juliêta Rêgo Nascimento morreu no dia 13 de outubro de 1986, deixando saudade na filha Mariângela Nascimento de Lemos, nos oito netos, familiares e amigos que acompanharam a sua trajetória.