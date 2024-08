As investigações demonstraram que o acusado e outro comparsa roubavam veículos em Mesquita e abandonavam o carro perto da Comunidade do Castelar - Divulgação / PCERJ

Publicado 06/08/2024 18:38

Belford Roxo - Um homem acusado de roubo de veículo foi preso por policiais civis da 53ª DP (Mesquita), nesta segunda-feira (05), em Belford Roxo. Ele foi capturado no bairro Hiterland, após cruzamento de dados de inteligência da delegacia.



As investigações demonstraram que o acusado e outro comparsa roubavam veículos em Mesquita e utilizavam os automóveis para a prática de roubos no município e em cidades próximas. Após praticarem os assaltos, os bandidos abandonavam o carro perto da Comunidade Castelar, em Belford Roxo, local onde moram.



As investigações continuam para localizar e prender o comparsa do preso.

Contra o acusado, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.