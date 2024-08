A ocorrência policial com o preso e a pistola apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial com o preso e a pistola apreendida foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 06/08/2024 22:19 | Atualizado 06/08/2024 22:26

Belford Roxo - Um criminoso com duas anotações criminosas, conhecido pelo apelido de "Biscoito", foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta terça-feira (06), na Comunidade Parque Floresa, em Belford Roxo. Com o acusado, após uma troca de tiros, na Rua Alameda das Magnólias, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).