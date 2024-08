O Dia de contra a raiva animal será em setembro e abrangerá 15 bairros - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 07/08/2024 17:24

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Diretoria Executiva de Controle de Vetores e Zoonoses, promoveu nesta quarta-feira (07), na Fundação Social de Belford Roxo (Funbel), a 4ª edição da Capacitação para o Dia D contra a raiva animal, que será no mês de setembro, em 15 bairros. No total, 55 agentes de endemias participaram do evento.

Durante a capacitação foram abordados assuntos referente à boa prática da vacinação animal, destacando-se os cuidados para a conservação da vacina, preenchimento de estatísticas e conduta em casos de acidentes com os animais.

Grande ação

A capacitação foi ministrada pelas médicas veterinárias Taty Machado e Fabíola Galvão, e pelo supervisor de zoonoses Alexandre Araújo. “É importante treinar os agentes de endemias para o Dia D, que é uma grande ação que contará com 15 pontos de vacinação antirrábica pela cidade”, acentuou Taty Machado.

De acordo com Alexandre Araújo, as ações deverão ocorrer em setembro, faltando apenas definir as datas. “Dentre os principais bairros temos: Centro, Heliópolis, Andrade Araújo, Piam, Nova Piam, São Vicente, Recantus, Barro Vermelho e São Bernardo, entre outros”, finalizou.