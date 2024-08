O jovem Cauã, de 17 anos, que veio da base do Belford Roxo, fez sua estreia em campo na derrota para a Cabofriense - Isaac Timóteo / SEBR

Publicado 08/08/2024 17:10 | Atualizado 08/08/2024 17:11

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo foi novamente derrotada por 1 a 0 pela Cabofriense, nesta quarta-feira (07), no jogo de volta da primeira fase da Copa Rio 2024, no Estádio Alair Corrêa, na Região dos Lagos. Os belforroxenses foram eliminados e superados pelo mesmo placar, nos dois jogos contra o tradicional clube de Cabo Frio. O experiente atacante Elias, ex-atacante do Botafogo, marcou o gol da vitória do time local.

A partida entre Cabofriense e Belford Roxo foi muito disputada no Estádio Alair Corrêa Isaac Timóteo / SEBR

"Trabalhamos bem a bola, jogamos de igual para igual, com vários chutes para gol, mas o adversário aproveitou uma única oportunidade e mudou o resultado. Mostramos ser um time forte, coeso e com jogadores talentosos. Seguiremos treinando para o Campeonato Carioca. Agradeço a torcida sempre presente e nos apoiando em todos os jogos", disse o técnico do Belford Roxo, Jefter Percy, destacando a presença dos torcedores no jogo.

O experiente atacante Elias, ex-Botafogo, marcou o gol da vitória da Cabofriense Divulgalção / Cabofriense

O Belford Roxo estreia no Campeonato Carioca da Série B1 na segunda quinzena de setembro contra o São Gonçalo.

Torcida do Belford Roxo marcou presença em Cabo Frio Isaac Timóteo / SEBR