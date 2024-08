De acordo com as informações, o acusado e seu comparsa, preso no dia anterior pelos policiais civis da 53ª DP, roubavam veículos na região - Divulgação / PCERJ

De acordo com as informações, o acusado e seu comparsa, preso no dia anterior pelos policiais civis da 53ª DP, roubavam veículos na regiãoDivulgação / PCERJ

Publicado 07/08/2024 17:36

Belford Roxo - Um homem acusado de praticar roubos de veículos, foi preso por policiais civis da 53ª DP (Mesquita), nesta terça-feira (06), na Comunidade de Castelar, em Belford Roxo.

De acordo com as informações, o acusado e seu comparsa, preso no dia anterior pelos policiais civis da 53ª DP, roubavam veículos na região. Eles usavam os carros para abordar e roubar pedrestes em Mesquita e em cidades vizinhas.

Após o cumprimento do mandado de prisão, o preso foi encaminhado ao sistema prisional.