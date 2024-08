Jonathans Felipe, aluno do 4º ano, com o prefeito Waguinho (C) e a deputada Daniela Carneiro (E), gostou do livro - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A história de Belford Roxo será contada de uma maneira diferente na rede municipal de ensino. A Secretaria de Educação de Belford Roxo realizou, nesta sexta-feira (09), a entrega simbólica do livro “Belford Roxo – Cidade da Gente” na Escola Municipal Professora Juliêta Rêgo Nascimento, no bairro Jardim Redentor, para cerca de 100 alunos do 4º e 5º ano de escolaridade. A entrega também será feita nas demais unidades para os estudantes do 1º ao 9º ano, sendo a partir do 6º, com uma escrita específica para a idade e escolaridade dos jovens.

Unidade antiga foi derrubada



Inaugurada no último final de semana, a unidade, que é referência no ensino, está de casa nova. Cheio de orgulho, o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, rasgou elogios ao novo prédio e para o ensino na unidade. "A antiga unidade existia há alguns anos e não tinha mais como reformar. Colocamos o prédio no chão e construímos do zero uma escola no modelo padrão para comportar nossos alunos que tanto aprendem com o corpo docente da unidade", resumiu. Durante a entrega dos livros, Waguinho garantiu que muitas perguntas sobre a cidade serão respondidas a partir da leitura do mesmo. "Vocês já ouviram falar da Bica da Mulata, da chegada das águas, os laranjais, indústrias e o por que a cidade tem esse nome? O livro irá responder tudo isso! Ele ficará para a vida, não só dentro das escolas", afirmou o prefeito.

Investimento em educação



Pedagoga por formação, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho faz questão de acompanhar a educação de Belford Roxo, que tanto ajuda e investe. Ao expressar a felicidade em estar em uma unidade escolar, Daniela não desgrudou das páginas do livro que estava folheando e foi logo garantir seu exemplar. “Estou apaixonada! Já estou na cidade há 29 anos e vejo que preciso conhecê-la ainda mais. O livro é uma obra prima e conta a história, trajetória e memórias de uma maneira bem detalhada para quem já nasceu aqui e para aqueles que vieram construir sua trajetória na cidade”, enfatizou a deputada que reforçou sua luta em Brasília por Belford Roxo.



Belford Roxo pioneiro



"Na escola, estudamos sobre a história do país, do Rio de Janeiro e até da Baixada Fluminense. Então, por que não estudarmos a história do município em que nascemos e moramos?". O secretário de Educação Bruno Vinicius Oliveira, fez a pergunta para os pais e responsáveis presentes na solenidade. De acordo com ele, Belford Roxo é pioneiro nesse aspecto, pois nenhum outro município entregou livros na rede municipal de ensino sobre a sua história. "O autor se preocupou em dividir a escrita dos livros por segmento e deixar bem explicativa. Assim, os alunos poderão aprender com suas famílias. E além do conhecimento, ainda tem o orgulho em bater no peito e dizer que somos belforroxenses", finalizou Bruno ao lado da diretora Edmea da Silva e de sua adjunta Maria Dulcina de Almeida.

Sala de aula moderna



Com um sorriso no rosto desde a inauguração da nova unidade, Jonathans Felipe, 10 anos, aluno do 4º ano, ficou animado e encantado ao ganhar o livro. "Estou vendo todos os bairros da cidade e aqui também vi que o hino conta a história de como Belford Roxo se formou. Vou ler sempre que tiver um tempinho", garantiu o aluno que não desgrudava os olhos das páginas. "A escola mudou muito. Antes tinha muito o que fazer em ternos de obras, mas agora não precisa, temos até ar-condicionado que funciona na sala de aula. Aqui é gigante e temos uma quadra para poder brincar. No refeitório tem comida boa e muito espaço", disse o menino.