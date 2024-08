O jovem Miguel Adão, neto do Cláudio Adão, com a camisa do Belford Roxo - Divulgação

O jovem Miguel Adão, neto do Cláudio Adão, com a camisa do Belford RoxoDivulgação

Publicado 11/08/2024 11:26 | Atualizado 11/08/2024 11:29

Belford Roxo - Na tarde deste domingo (11), no Estádio Joaquim Flores, em Nilópolis, vai acontecer o segundo jogo do time sub-17 e sub-15 da Sociedade Esportiva Belford Roxo, no Campeonato Carioca Série A2, em partida válida pela segunda rodada, o adversário será o Nova Cidade.



Na primeira partida, os sinistrinhos ganharam por W.O a equipe do Macaé. Para nós é como se fossemos estreia no campeonato, pois vamos entrar em campo jogando, mas confesso que gostei de termos conquistado os três pontos para nossas equipes devido ao adversário não comparecer. Nosso objetivo é o topo da tabela classificatória, por isso temos treinado bastante”, falou o técnico do Belford Roxo, David Fernandes.



NETO CLÁUDIO ADÃO

Quem também vai entrar em campo é o segundo volante Miguel Adão, de 15 anos, neto de Cláudio Adão, que foi um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, que jogou em todos os grandes clubes do Rio de Janeiro e na Seleção Brasileira em 1975 e 1976.

Técnico David Custódio no último treino do Belford Roxo para enfrentar o Nova Cidade Divulgação



O primeiro jogo será da categoria sub-17, às 12h45, e o segundo do sub-15, às 14h45. O primeiro jogo será da categoria sub-17, às 12h45, e o segundo do sub-15, às 14h45.