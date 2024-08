A Policlínica Areia tem diversas especialidades e uma estrutura moderna e climatizada - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 12/08/2024 19:06

Belford Roxo - Com a intenção de descentralizar o atendimento na cidade, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, inaugurou a Policlínica de Areia Branca, que tem o Centro de Imagem e Fisioterapia em anexo, nesta segunda-feira (12). A unidade, que já está em funcionamento, conta com diversas especialidades como ortopedia, clínicos, angiologia, neuropediatria, gastroenterologia, cardiologia, nutrição, ginecologia, pediatria, cirurgião-dentista e cirurgião geral. A unidade também faz exames de sangue.



Com uma estrutura modernizada, climatizada e informatizada, a Policlínica de Areia Branca conta com sete consultórios para atendimento, três consultórios de odontologia, um consultório de imobilização, um consultório de pequenos procedimentos, um consultório de esterilização, consultório de enfermagem, uma sala de vacinação e uma sala de terapia.

O prefeito Waguinho e a deputada Daniela do Waguinho percorreram os setores da Policlínica Rafael Barreto / PMBR

O prefeito ainda relembrou a visita da ministra de Saúde, Nízia Trindade à cidade. “Ela disse que o modelo que construímos nossas UPAs tem que ser referência para todo o Brasil. E o Governo Federal nos mandou R$70 milhões para a construção do Hospital Oncológico, R$ 40 milhões para a faculdade federal, e mais de R$ 2 bilhões do novo PAC. É a nossa saúde sendo reconhecida em todo o país”, acrescentou.Sempre presente e fazendo questão de acompanhar cada etapa do desenvolvimento da cidade, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho conversou com os pacientes e viu a gratidão das pessoas por mais uma unidade. “Eu pude ver o brilho no olhar de cada um deles. Por isso é tão importante minha luta em Brasília, para que eu consiga os recursos e eles sejam aplicados. É com muita alegria que participo no processo de crescimento da cidade e ver que o prefeito Waguinho sempre pensa além do básico, tornando assim a cidade referência”, resumiu Daniela, acrescentando que a ministra Nízia Trindade ficou impactada e alegre em ver tudo funcionando durante sua visita.O secretário de Saúde, Christian Vieira, informou que a unidade recém-inaugurada já conta com o programa Saúde na Hora, que realiza atendimento das 17h às 22h. “O programa que a deputada Daniela do Waguinho trouxe para a cidade ajuda as pessoas que trabalham distante e não chegam a tempo para poderem se consultar nas unidades. Por isso é importante usar os postos de saúde com responsabilidade e sempre cuidar. Por aqui, os munícipes são privilegiados, pois enquanto aqueles que possuem plano de saúde esperam meses para fazerem exames, o município garante por meio do SUS atendimento em até uma semana”, informou o secretário.