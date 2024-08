Tutuca estava na lista dos cinco criminosos mais procurados da Bahia. Contra o criminoso havia um mandado de prisão em aberto - Divulgação/SSP-BA

Publicado 16/08/2024 14:00 | Atualizado 16/08/2024 16:02

Belford Roxo – Um dos principais líderes do tráfico de drogas da Bahia, Demilson Sales das Neves, conhecido como “Tutuca”, foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na Comunidade de Santa Teresa, na madrugada desta sexta-feira (16), no bairro Jardim Gláucia, em Belford Roxo.



Tutuca estava na lista dos cinco criminosos mais procurados da Bahia. Contra o criminoso havia um mandado de prisão em aberto.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

