A coordenadora do Ceambel, Gabriele Lima ( terceira da esquerda para a direita) com os convidados do evento - Divulgação / PMBR

A coordenadora do Ceambel, Gabriele Lima ( terceira da esquerda para a direita) com os convidados do eventoDivulgação / PMBR

Publicado 16/08/2024 15:47

Belford Roxo - O Centro Especializado em Atendimento à Mulher de Belford Roxo (Ceambel) promoveu nesta quinta-feira (15), no Teatro da Cidade, um encontro alusivo ao Agosto Lilás (mês de conscientização e combate à violência contra a mulher) com o tema “Lugar de Mulher é aonde ela quiser!”. Na ocasião também foi celebrado os 18 anos da Lei Maria da Penha e exibido vídeos da própria Maria da Penha e da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho falando sobre suas contribuições para essa luta. Durante o evento, mulheres de diversas categorias profissionais foram homenageadas.



Origens e classes sociais



A coordenadora do Ceambel, Gabriele Lima, chamou a atenção para o assunto que é bastante urgente e alarmante. “Infelizmente, esse é um problema que persiste em nossa sociedade, afetando mulheres de todas as idades, origens e classes sociais. É inadmissível que ainda vivamos em um mundo onde tantas são vítimas de agressões físicas, emocionais, sexuais e outras formas, na maioria das vezes dentro do próprio lar. Esse é um problema estrutural que precisa ser combatido de forma coletiva”, destacou Gabriele. “Por isso, faço um apelo a todos para que se juntem a essa luta. Precisamos sim denunciar agressores, apoiar e acolher vítimas, desconstruir padrões machistas e promover a igualdade de gênero em todas as esferas. Neste mês, vamos fortalecer a campanha e mostrar que é possível. Vamos dar um basta”, garantiu a coordenadora.

A superintendente estadual da Mulher, Giulia Luz, participou do encontro alusivo ao Agosto Lilás Divulgação / PMBR



O Ceambel, que é um equipamento de combate à violência doméstica da Secretaria da Mulher, já acolheu de janeiro a julho de 2024 a 471 mulheres com atendimento multidisciplinar (assistente social, advogada, psicóloga e psicopedagoga). Localizado na Avenida Joaquim da Costa Lima, 2.490, Santa Amélia, a unidade disponibiliza o WhatsApp (021) 98157-5776 em casos de ajuda. O Ceambel, que é um equipamento de combate à violência doméstica da Secretaria da Mulher, já acolheu de janeiro a julho de 2024 a 471 mulheres com atendimento multidisciplinar (assistente social, advogada, psicóloga e psicopedagoga). Localizado na Avenida Joaquim da Costa Lima, 2.490, Santa Amélia, a unidade disponibiliza o WhatsApp (021) 98157-5776 em casos de ajuda.

A psicóloga do Ceambel, Marcele Lourenço, fez um balanço dos atendimentos feitos no Ceambel Divulgação / PMBR



Participaram também do encontro a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, Clarice Santos, o secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, o coordenador municipal de Diversidade, Matheus Goulart, a coordenadora do Ceam Baixada, Sônia Lopes, a superintendente estadual da Mulher, Giulia Luz, e a delegada titular da Deam de Belford Roxo, Rosa Carvalho. Participaram também do encontro a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, Clarice Santos, o secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, o coordenador municipal de Diversidade, Matheus Goulart, a coordenadora do Ceam Baixada, Sônia Lopes, a superintendente estadual da Mulher, Giulia Luz, e a delegada titular da Deam de Belford Roxo, Rosa Carvalho.