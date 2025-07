Defesa Civil de Belford Roxo participa do XIII Workshop de Logística Humanitária - PMBR / Divulgação

Publicado 24/07/2025 21:19

Belford Roxo – A Secretaria Municipal de Defesa Civil de Belford Roxo integrou o XIII Workshop de Logística Humanitária, na Universidade de São Paulo (USP), sendo a única do Estado do Rio de Janeiro a participar de um evento acadêmico na área de gerenciamento de desastres.

O objetivo do encontro foi qualificar as defesas civis municipais para atuar em situações adversas com um atendimento preciso e humanizado.



O subsecretário municipal de Defesa Civil, Osni Feitosa, destacou a importância da participação no evento.



"Belford Roxo foi o único município do Rio de Janeiro a ser representado no encontro, que abordou temas como estrutura de comando em desastres, gestão de meios aéreos, resgate de animais e teses sobre logística humanitária. O evento tratou de temas relevantes sobre desastres e operações de resgate, apresentados por especialistas renomados. Acredito que a nossa participação foi de grande valia para o município".

A Defesa Civil de Belford Roxo tem buscado se qualificar em relação à qualidade do atendimento prestado à população.



"Nosso objetivo é capacitar o nosso quadro técnico e operacional em todas as vias possíveis, reforçando a segurança comunitária, qualificando nossos funcionários e minimizando os riscos de perdas materiais ou humanas. Ao longo dos anos, vivi na pele os desafios em relação às chuvas e ajudas humanitárias. Agora, tivemos a oportunidade de habilitar nossa equipe e, caso ocorra novamente, estaremos preparados para agir e otimizar o tempo de resposta", disse o secretário municipal de Defesa Civil, Evalder Perini.



Além do subsecretário Osni Feitosa, participaram do evento o diretor operacional Williams Brito, o chefe de ações preventivas Marcos Plínio e o diretor de planejamento Roberto Ricardo. Todos receberam certificados após a ação.