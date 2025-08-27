Apreensão no bairro Areia Branca, em Belford Roxo - Reprodução/ PMERJ

Publicado 27/08/2025 17:03 | Atualizado 27/08/2025 17:04

confronto entre policiais militares do 39º BPM e criminosos resultou na prisão de três homens no bairro Areia Branca, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Foram apreendidas duas pistolas e uma grande quantidade de material ilícito.

Segundo dados da equipe, agentes GAT DELTA estavam na região para reprimir o tráfico, quando foram atacados a tiros pelos suspeitos. A equipe reagiu a agressão.



Um dos presos possuía um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio e já tinha quatro anotações criminais por roubo.



Não há informações sobre feridos ou vítimas.