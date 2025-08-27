Apreensão no bairro Areia Branca, em Belford Roxo Reprodução/ PMERJ
Troca de tiros termina com três criminosos presos no bairro Areia Branca
Pistolas e drogas foram apreendidas
Restaurante do Povo de Belford Roxo reforça importância da alimentação saudável
Objetivo foi conscientizar frequentadores sobre os fatores de risco do colesterol alto
Vacina antirrábica para cães e gatos no Barro Vermelho neste sábado
Equipe conseguiu proteger cerca de 750 animais (cães e gatos) em duas ações
17 anos do Destacamento de Bombeiro Militar de Belford Roxo
Unidade conta com 40 militares e atende em uma área operacional de aproximadamente 85 km²
Belford Roxo promove programação especial para População em Situação de Rua
Atividades trazem cultura, saúde e empoderamento para reforçar luta por direitos
Saúde de Belford Roxo promove o Dia da Saúde Bucal
Evento contou com ações de prevenção e promoção da saúde bucal para pacientes e criança
