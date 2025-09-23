As máquinas estão trabalhando em todas as partes da Nunes Sampaio Jeovani Campos / PMBR
Prefeitura realiza serviços de fresagem e asfalto novo na Avenida Nunes Sampaio
Serviço beneficiará os bairros Prata, Andrade Araújo e a região conhecida como Palmeirinha
Aluna da rede municipal vai representar Belford Roxo na Conferência InfantoJuvenil pelo Meio Ambiente
Rebeka Rosa, do oitavo, estuda na escola municipal José Pinto Teixeira, no bairro Recantus
Obras do Canal Maxambomba vão melhorar a qualidade de vida na região
Prefeito Márcio Canella, Marcelo Canella e Sidney Canella fiscalizaram as obras de canalização
Prefeito Márcio Canella vistoria obras no bairro Vale do Ipê
Oito ruas receberam saneamento, drenagem e pavimentação
Encontro com assistentes sociais garante água tratada e dignidade em Belford Roxo
Foram apresentadas melhorias nos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário
Torre de água que ameaçava desabar começa a ser trocada em Belford Roxo
Torre antiga apresentava deterioração, ferrugem e trincas
