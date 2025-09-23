As máquinas estão trabalhando em todas as partes da Nunes Sampaio - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 23/09/2025 17:28

Belford Roxo - O prefeito Márcio Canella acompanhou de perto os serviços de fresagem que estão sendo realizados na tradicional Avenida Nunes Sampaio, que liga os bairros da Prata à Andrade Araújo, e que posteriormente na sequência ganharão um novo asfalto.

“Estamos trabalhando nos quatros da cidade de Belford Roxo para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Agradeço ao governador Cláudio Castro e ao presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar pela ajuda a minha cidade”, disse o prefeito.

O novo asfalto beneficiará os moradores dos bairros que margeiam a Avenida Nunes Sampaio, como, Prata, Andrade Araújo e a região conhecida como Palmeirinha. Contribuindo para melhorar a mobilidade da via que conta com a Policlínica Maria Lúcia Barboza de Carvalho e a Escola Municipal Geovanna Vitória De Barros Firmino.