Componentes da Inocentes, durante ensaio de rua - William Davoli

Publicado 14/10/2025 19:50 | Atualizado 14/10/2025 19:51

Belford Roxo - Vai começar o carnaval de rua da Inocentes de Belford Roxo. A Caçulinha da Baixada realiza seu primeiro ensaio para o Carnaval 2026, nesta quarta-feira (15), a partir das 19h, na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos (na entrada de Belford Roxo, próximo ao Bob’s). - Vai começar o carnaval de rua da. A Caçulinha da Baixada realiza seu primeiropara o Carnaval 2026, nesta quarta-feira (), a partir das 19h, na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos (na entrada de Belford Roxo, próximo ao Bob’s).

O ensaio contará com o show de Ito Melodia, intérprete Estandarte de Ouro e nova voz da Inocentes de Belford Roxo, cantando alguns sambas de sucesso, bateria Cadência da Baixada de mestre Washington Paz, rainha de bateria Carolane Silva, mestre-sala, porta-bandeira, passistas, baianas, velha-guarda e compositores.

“Segura marimba, cheguei! Alô componentes e toda comunidade de Belford Roxo já é carnaval, na nossa cidade. Venham participar do primeiro ensaio de rua da Inocentes. Vamos fazer uma grande festa, pois temos um grande samba e queremos contagiar a todos os presentes com nossa alegria e energia. Quero te vê, hein!”, falou o cantor da Inocentes, Ito Melodia.

A Caçulinha da Baixada será a segunda escola da Série Ouro, que desfilará na Sexta-Feira de Carnaval, no Sambódromo. E tem como enredo “O sonho de um tal pagode russo, nos frevos do meu Pernambuco!, do carnavalesco Edson Pereira. Que faz uma homenagem à cultura de Recife.