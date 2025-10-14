Componentes da Inocentes, durante ensaio de ruaWilliam Davoli
Inocentes de Belford Roxo realiza primeiro ensaio de rua para o Carnaval 2026
Ensaio acontece nesta quarta-feira (15), a partir das 19h, na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos
Inocentes de Belford Roxo realiza primeiro ensaio de rua para o Carnaval 2026
Ensaio acontece nesta quarta-feira (15), a partir das 19h, na Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos
Obras de recapeamento e colocação de asfalto são realizadas em Belford Roxo
Ações contaram com o acompanhamento do secretário municipal Dudu Canella
Sambistas mirins da Inocentes de Belford Roxo ganham festa do Dia das Crianças na quadra
Rainha Carolane Silva e mestre Washington Paz receberam cerca de 500 crianças da comuniadde
Belford Roxo reativa telecentro e oferece oficinas de informática para todas as idades
Local foi equipado com computadores e ligados à internet
Mais de 100 aves silvestres são apreendidas em feira de Belford Roxo
Comerciantes ilegais conseguiram fugir rapidamente do endereço
Belford Roxo lança REFIS 2025 e descontos de juros e multas podem chegar até 100%
Prazo para a regularização das dívidas vai até 29 de dezembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.