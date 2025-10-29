A equipe multidisciplinar realizou diversas atividades para lembrar o Outubro Rosa Divulgação
Uma das palestras realizada pela psicóloga Giselle Augusto abordou o início do movimento do Outubro Rosa no Brasil. A iniciativa foi de um grupo de mulheres apoiadoras da causa do câncer de mama e teve o apoio de uma empresa europeia de cosméticos.
“Abordamos a importância da valorização da vida. O impacto que uma amputação atua psicologicamente na vida das mulheres de uma ou duas mamas, em casos de amamentação, sexualidade e problemas físicos e emocionais”, destacou a médica Liliane Carvalho.
A assistente social Leusimar Cabral dos Santos destacou os direitos sociais, mitos e verdades sobre câncer, além de promover uma dinâmica de em grupo sobre a importância da prevenção.
“Importante realizarmos esse trabalho de conscientização junto aos nossos funcionários em um mês tão importante como o Outubro Rosa”, disse a diretora do Hospital Infantil, Gabriela Faustino, ao lado da subdiretora Lívia Marvila; da técnica de enfermagem Miriam Lopes, e outros profissionais de saúde.
