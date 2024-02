Carlinhos está desaparecido desde segunda-feira (5) - Reprodução Redes Sociais

Carlinhos está desaparecido desde segunda-feira (5)Reprodução Redes Sociais

Publicado 07/02/2024 15:17

O Guarda Municipal de Bom Jardim Carlos Alberto de Souza Andrade, o Carlinhos, está desaparecido desde a última segunda-feira (5) e a família pede ajuda para encontrá-lo.

A Prefeitura de Bom Jardim fez uma publicação nas redes sociais com a foto do guarda, solicitando que as pessoas avisem aos familiares diante de qualquer informação que possa ajudar em sua localização.

O caso foi registrado e está sendo investigao pela 158º Delegacia de Polícia e quem tiver informações sobre o paradeiro de Carlinhos pode ligar para Yohanna no telefone (22) 99102-2195 ou para Renato no telefone (22) 98140-9801.