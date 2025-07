Prefeitura orienta que os boletos estão no site oficial e que carnês também podem ser aguardados em casa - Foto Divulgação

Prefeitura orienta que os boletos estão no site oficial e que carnês também podem ser aguardados em casa Foto Divulgação

Publicado 23/07/2025 20:19

Bom Jesus do Itabapoana – Donos de imóveis que desejam pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 em cota única, com desconto de 10%, em Bom Jesus do Itabapoana, têm até 11 de agosto para a oportunidade. O prazo vale também para a primeira de cinco parcelas.

Os boletos estão disponíveis no site oficial da prefeitura. Para imprimir o documento, o contribuinte precisa preencher um cadastro que contém três etapas (dados gerais, sistemas, e cadastros), procedimento que visa agilizar o pagamento. Outra opção é aguardar pela entrega domiciliar.

As guias para pagamentos estão em carnês. A Assessoria de Comunicação (Ascom) confirma que poderão ser acessadas mediante entrega direta ao contribuinte; retirada no site ou comparecendo ao setor de atendimento da prefeitura, na Avenida Governador Roberto Silveira, 68, Centro.

A Ascom orienta que, caso não receba o carnê até o primeiro vencimento, “o contribuinte deverá acessar as guias no site oficial (também encontradas na seção ‘Para você’, botão ‘IPTU’, depois ‘Cadastro imobiliário’) ou ainda comparecer pessoalmente no endereço acima”.

Quanto aos valores do IPTU, das taxas de serviços urbanos; bem como a área e a localização dos imóveis, objetos de revisões cadastrais, assim como a fórmula de cálculo a Ascom aponta que estão à disposição dos interessados em pesquisá-los no setor de Cadastro Imobiliário.

“Os tributos serão atualizados com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”, explica a assessoria que incentiva: “Pagando impostos em dia, além de cumprir obrigação legal, o munícipe contribui para que o poder público possa cumprir todas suas atribuições, oferecendo bons serviços ao cidadão.