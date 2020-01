Influenciador digital é encontrado morto em Fortaleza

Um jovem, de 24 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira em uma residência na Rua Monsenhor Salviano, no Bairro Parangaba, em Fortaleza. Francisco Gleison de Sousa, conhecido como “Pirangay”, era digital influencer e mantinha um perfil nas redes sociais, com cerca de 15 mil seguidores, no qual publicava conteúdos humorísticos. As informações são do Portal G1.

De acordo com familiares do jovem, Pirangay estava na casa de um amigo quando teria sido enforcado. A família foi informada da morte por meio de uma amiga dele, que recebeu uma ligação de uma pessoa que morava próximo ao local onde o influencer foi encontrado morto.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima estava com um amigo, que é o proprietário da casa, e outras duas pessoas.

O dono do imóvel encontrou o corpo em um dos cômodos e procurou o 5º Distrito Policial. Equipes da delegacia distrital e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão apurando o caso.