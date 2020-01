'Acredito no amor, acredito em príncipe encantado', diz Damares sobre busca por marido

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, disse que está em busca de um marido durante uma entrevista ao programa SBT Mulher. A declaração foi feita diante da apresentadora Rachel Sheherazade, que questionou a ministra sobre ela participar de um aplicativo de namoro.

"Acredito muito na família, na relação homem e mulher. Acredito no amor, acredito em príncipe encantado. Estou procurando, mas não estou no Tinder. Foi uma brincadeira", comentou a ministra do governo Bolsonaro durante a entrevista.

Em novembro de 2019, a ministra Damares fez declarações informando que estaria em um aplicativo em busca de um marido. A ministra também contou que está em busca de aproveitar a terceira idade "dançando muito, brincando e namorando".

"Acho o Tinder muito pouco para mim. Vou abrir um site, vou começar a receber currículo. Minha assessoria vai analisar, inclusive olhando a conta bancária", brincou na época.