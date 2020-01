Com CNH vencida, filha de Michel Temer atropela mulher em bairro nobre de São Paulo

São Paulo - Uma das filhas do ex-presidente Michel Temer (MDB), Maristela Temer, de 48 anos, atropelou uma mulher nesta quarta-feira, na capital paulista. De acordo com o portal Jovem Pan, além do acidente, Maristela estava com a carteira de habilitação vencida, com mais de 121 pontos.



Ainda segundo o portal, o atropelamento aconteceu na rua Ferreira de Araújo, na Zona Oeste da cidade de São Paulo. Além disso, o carro da filha do ex-presidente também estava com uma restrição judicial. O carro e a CNH foram apreendidos.

Maristela aguardou o socorro e, de acordo com a delegada responsável pelo caso, Camila de Camargo Ferraz, não aparentava estar embriagada.

Em depoimento, Maristela contou que estava guiando o carro em velocidade permitida no local. Ela disse que não viu a mulher passando, uma secretária de 40 anos.

Encaminhada ao pronto socorro do hospital Albert Einstein, a vítima teve uma luxação no pé.

A filha do ex-presidente foi liberada pela polícia e deverá aguardar a possível queixa da vítima.