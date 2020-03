Lula pede paciência e diz que 'não podemos derrubar' Bolsonaro

Rio - O ex-presidente Lula defendeu Bolsonaro em uma entrevista publicada no jornal suíço Le Temps, neste domingo. O petista afirmou que o atual presidente não cometeu nenhum "ato de insanidade" e nem "crime de responsabilidade", e que têm alertado o PT para ter "paciência".

"Nós temos que esperar quatro anos". "Nós não podemos achar que nós podemos derrubar um presidente porque não gostamos dele. Não podemos", afirmou Lula, rechaçando a possibilidade de apoiar um processo de impeachment neste momento.

Paris

O título foi anunciado quando Lula ainda estava na prisão. Na ocasião de sua soltura, Hidalgo, a primeira mulher a administrar a capital francesa, comemorou a decisão em suas redes sociais: "Espero por ele o mais rápido possível em Paris", escreveu.

Antes da cerimônia, Lula visitou ainda o recém-inaugurado Jardim Marielle Franco, nomeado em homenagem à vereadora assassinada, e se encontrou com o ex-presidente francês François Hollande, com o ex-candidato à presidência Jean-Luc Mélenchon e com o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que mora na capital francesa junto com sua esposa, Lélia.



"Tivemos uma boa conversa sobre a Amazônia, desenvolvimento sustentável, a riqueza da biodiversidade brasileira e os desafios para lutar pela sua preservação", escreveu Lula, sobre o encontro com o fotógrafo.