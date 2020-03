Coronavírus ou gripe? Fique atento pois os sintomas são parecidos

Rio - Por causa da confirmação do primeiro caso de coronavírus no país, em fevereiro, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe. Embora a vacina contra a gripe não previna o Covid-19, ela é importante para combater os demais vírus associados a outros tipos de gripes e diminuir a dificuldade dos profissionais de saúde na hora de identificar corretamente o tipo de vírus que está provocando os sintomas no paciente. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, a campanha prevista para abril terá início no dia 23 de março. Para a campanha, serão disponibilizadas 75 milhões de doses.

Como é definido um caso suspeito de coronavírus?

O vírus pode deixar as pessoas doentes, geralmente com uma doença do trato respiratório superior de leve a moderada, semelhante a um resfriado comum. Os sintomas do Coronavírus incluem coriza, tosse, dor de garganta, possivelmente dor de cabeça e talvez febre, que pode durar alguns dias. Para aqueles com um sistema imunológico enfraquecido, idosos e muito jovens, há uma chance do vírus causar uma doença do trato respiratório mais baixa e muito mais grave, como uma pneumonia ou bronquite.

"A vacina (da gripe) dá cobertura e deixa o sistema imunológico 80% protegido contra essas cepas de Influenza e virais que estão circulando e são mais comuns que o coronavírus", diz o ministro Mandetta. "Para um profissional de saúde, quando um indivíduo tem um quadro gripal e informa que já foi vacinado (contra gripe), isso auxilia muito o raciocínio do profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. Ela (a vacina) é um instrumento importante porque diminui a espiral de epidemia desses outros vírus que podem eventualmente ocorrer e confundir a população", destacou.

Tratamento da doença



Não há tratamento específico, mas a pesquisa está em andamento. Na maioria das vezes, os sintomas desaparecem por conta própria e os especialistas aconselham a procurar atendimento precocemente. Se os sintomas forem piores que um resfriado comum, consulte seu médico.



Os médicos podem aliviar os sintomas prescrevendo um medicamento para dor ou febre. O CDC diz que um umidificador de ambiente ou um banho quente pode ajudar com dor de garganta ou tosse.



A recomendação é para beber bastante líquido e ficar em repouso.