Ministério da Saúde: casos do novo coronavírus sobem para 19 no Brasil

Rio - O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) chegou a 19, segundo atualização divulgada hoje (7) pelo Ministério da Saúde. São seis pacientes infectados a mais em comparação com o balanço apresentado ontem (6) pelo órgão.



O maior crescimento foi em São Paulo. O estado, que tinha 10 casos confirmados, informou mais três na atualização de hoje. O quarto foi um novo paciente no Rio de Janeiro, que chega a dois casos positivos. Um novo caso também foi confirmado na Bahia, que também chega a dois infectados e houve a confirmação de um caso no Distrito Federal. Além dessas unidades da Federação, foi confirmada uma pessoa infectada no Espírito Santo.



No Distrito Federal, uma mulher teve resultado positivo para o vírus. O teste foi feito em uma unidade de saúde particular e foi feita uma contraprova para validar o resultado que deu positivo para o Covid-19 neste domingo.



Já os casos suspeitos caíram entre ontem e hoje, de 768 para 674. Mais 601 casos foram descartados pelas autoridades de saúde. São Paulo segue liderando também a quantidade de suspeitas, com 184. Em seguida vêm Minas Gerais (123), Rio de Janeiro (111), Rio Grande do Sul (88) e Santa Catarina (44).



Em cinco estados não foram registrados até agora casos suspeitos: Maranhão, Amapá, Roraima, Acre e Tocantins.



Ontem, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que o governo passará a observar com cuidado pessoas de voos internacionais de toda a América do Norte, Europa e Ásia, em vez de países específicos.



Além disso, o titular da pasta informou que prepara medidas como a regulamentação do isolamento domiciliar, a aquisição de mais máscaras e a facilitação da habilitação de leitos como forma de viabilizar estrutura de atendimento.

*Matéria atualizada às 20h06 para acréscimo de informação