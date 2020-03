A coxinha é considerada um patrimônio culinário e tem uma infinidade de fãs no Brasil. De olho na grande aceitação que o salgado tem, uma lanchonete de Sorocaba, em São Paulo, decidiu inovar. Ela criou o hambúrguer de coxinha, que ganhou grande repercussão nas redes sociais.



O lanche, batizado de "dólar burguer", é feito da seguinte forma: em vez do tradicional pão, o prato tem a massa de coxinha na base O recheio é de um hambúrguer tradicional, como a carne, catupiry, cheddar, queijo, tomate e molho. No topo vem a tradicional coxinha de frango com catupiry.



Que brasileiro ama coxinha, todo mundo sabe. Mas será que essa moda vai pegar?