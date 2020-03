O DIA terá novo colunista a partir deste domingo

Com uma credibilidade de mais de 65 anos, o jornal O DIA terá, a partir deste domingo, uma nova coluna semanal. Assinada pelo empresário Nuno Vasconcellos, representante dos acionistas que controlam o diário e outros veículos de comunicação como o portal IG, "Um Olhar Sobre o Rio" será publicada sempre aos domingos.

As vocações da cidade, a gastronomia, a indústria do entretenimento e a produção cultural rica e variada serão mostradas nos textos de Nuno, tendo sempre como pano de fundo a alma alegre e bem humorada do carioca.

Mais do que levantar os problemas e criticar o poder público, Nuno Vasconcellos quer propor saídas para os eventuais impasses que a cidade e sua população vivem. "A coluna é apartidária. Ou melhor, seu único partido é o Rio e os leitores de O DIA. A intenção é, junto com o leitor, apontar soluções sinceras para os problemas do Rio", comenta Nuno.

De origem portuguesa, o empresário adotou o Brasil como sua segunda casa e o Rio, especialmente, que o acolheu. Na coluna de estreia Nuno promete falar sobre essa paixão pela Cidade Maravilhosa. De forma criativa e contundente, ele vai falar de um personagem especial na história recente do Rio e traçar um paralelo sobre os exemplos que o próximo prefeito da cidade deverá seguir para resgatar a autoestima e a confiança do povo carioca. Além do impresso, a coluna "Um Olhar Sobre o Rio" estará em www.odia.com.br.