Advogada de Bolsonaro, Karina Kufa confirma que está com coronavírus

Brasília - Tesoureira do Aliança pelo Brasil, a advogada Karina Kufa disse nesta sexta-feira (13) ao jornal O Estado de S.Paulo que o resultado do seu exame mostrou que ela contraiu o coronavírus. Kufa é a segunda pessoa do entorno do presidente Jair Bolsonaro com a confirmação de que foi infectada pelo vírus, depois do secretário de Comunicação Social da Presidência, Fabio Wajngarten.



"Estou bem, com sintomas leves. Estou em confinamento desde ontem (12), em repouso e isolamento total", disse Kufa à reportagem, por celular, de Brasília.

Meu exame para coronavírus deu positivo. Voltei ontem de Miami e me isolei imediatamente qdo soube da notícia do estado de saúde do @fabiowoficial. Estou seguindo os protocolos e me sentindo bem. Agora só preciso de uns dias de descanso para voltar à luta novamente! — Karina Kufa (@KarinaKufa) March 13, 2020 Kufa é tesoureira do Aliança pelo Brasil, partido lançado pelo presidente Jair Bolsonaro que está coletando assinaturas para sair do papel. Ela acompanhou a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos na semana passada.



No final da manhã, Bolsonaro postou em redes sociais que o seu teste para a doença deu negativo.



