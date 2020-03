Casal com suspeita de coronavírus é detido uma hora após fugir de hospital

Um casal foi detido na noite de terça-feira pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) depois de ter fugido de um hospital em São Borja, no Rio Grande do Sul. Os dois estavam sob suspeita de estarem infectados com o novo coronavírus. Eles foram encontrados em um posto de combustível uma hora depois da fuga.

A prefeitura de São Borja informou que o casal é de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, trabalha com transporte de carga de peixes para uma empresa. Eles retornaram do Chile há dois dias, e ficaram retidos na fronteira com a Argentina devido às restrições aos veículos devido à pandemia de Covid-19.