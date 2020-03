Chile decreta 'estado de exceção constitucional por catástrofe' devido ao coronavírus

Santiago - O presidente do Chile, Sebastián Piñera, decretou o "estado de exceção constitucional por catástrofe", medida que deixa a proteção da ordem e da segurança nas mãos das Forças Armadas, com o aumento de 238 casos de coronavírus no país. Segundo o presidente, a medida terá uma vigência de 90 dias.



O estado de exceção, segundo Piñera, permitirá maior segurança a todos os hospitais e centros de saúde, protegerá a cadeia logística, a transferência de suprimentos médicos e facilitará o atendimento e a transferência de pacientes e equipe médica.

Leia: Após voltar do Chile, casal de brasileiros com suspeita de coronavírus é detido por fugir de hospital Além disso, permitirá resguardar o cumprimento das quarentenas e medidas de isolamento social, junto com a cadeia de produção e distribuição para garantir o abastecimento normal da população, diante de uma maior demanda nos supermercados e farmácias.“As Forças Armadas serão capazes de agir como verdadeiras forças sanitárias, colaborando com todos os funcionários do nosso sistema de saúde”, afirmou Piñera.Dessa forma, o governo chileno devolve os militares às ruas, como durante os primeiros 10 dias que se seguiram ao surto social iniciado em 18 de outubro, em meio a fortes criticas por acionar as tropas nas ruas.A medida de exceção decretada nesta quarta-feira permite ao presidente ditar uma série de medidas, “incluindo a restrição de reuniões em espaços públicos, garantir a distribuição de bens e serviços básicos, ordenar a formação de reservas de alimentos e outros bens necessários para a atenção e subsistência da população”.Além disso, permite “estabelecer quarentenas ou toque de recolher, emitir medidas para a proteção dos serviços de utilidade pública e limitar o trânsito ou locomoção de pessoas”, explicou Piñera.Até esta quarta-feira, o Chile contabiliza 238 pessoas infectadas pelo coronavírus e, embora haja pacientes com assistência respiratória, nenhum corre perigo vital, informou o Ministério da Saúde.