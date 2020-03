Kinoplex anuncia fechamento de salas de cinema em todo o Brasil

Rio - O Kinoplex anunciou, nesta sexta-feira (20), o fechamento de todas as salas de cinema da rede no Brasil. De acordo com a empresa, a medida visa a segurança e preservação da saúde de clientes e funcionários, e atende protocolos de prevenção ao novo coronavírus, evitando aglomerações de pessoas em ambientes fechados.Ainda segundo o Kinoplex, as datas de reabertura de cada cinema e assuntos relacionados poderão ser consultadas no site da empresa "O Kinoplex lamenta imensamente essa situação difícil que todo o mundo está vivendo. Mas sabe da importância de cada um fazer a sua parte para, juntos, vencermos esse grande desafio", diz a nota enviada à imprensa.