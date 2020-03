Pandemiado egoísmo

Com o avanço da Covid-19, o esvaziamento das ruas contrasta com farmácias lotadas e as compras em massa esgotam os estoques. Desde a última quarta-feira, o novo alvo é a hidroxicloroquina, medicamento que, segundo artigo publicado na revista "Nature", poderia ser eficaz no combate ao novo coronavírus. Presente em remédios como Plaquinol, ela é usada no tratamento de doenças como artrite, lúpus e malária, e não há comprovação científica da eficácia da hidroxicloriquina no tratamento e na prevenção da Covid-19.

Na sexta-feira, a Agência Nacional de Vigilância (Anvisa) determinou que o medicamento deverá ser vendido apenas mediante prescrição médica e não recomenda utilização em pacientes infectados ou mesmo como forma de prevenção à contaminação pelo novo coronavírus.

Além disso, um estudo do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), avalia como "incerta" a eficácia e a segurança dos medicamentos em pacientes com Covid-19 e não recomenda o uso de rotina até que sejam devidamente avaliados seus efeitos. O uso da hidroxicloriquina no tratamento para o novo coronavírus também é criticado pela Apsen, fabricante do remédio.

Apesar das recomendações da Anvisa e do CNJ, o presidente Jair Bolsonaro divulgou no sábado, em vídeo publicado nas redes sociais, a decisão de utilizar o laboratório químico e farmacêutico do Exército para "imediatamente ampliar a produção do medicamento", medida tomada em parceria com o Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Entretanto, na sexta-feira, o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o governo já validou e tem capacidade de produção da hidroxicloroquina apenas para pacientes mais graves com a Covid-19.