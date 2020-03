Prefeito de Fortaleza testa positivo para o novo coronavírus

Fortaleza - Prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT) está com o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela coordenadoria da prefeitura da cidade, após o político testar positivo no exame de verificação. Ainda de acordo com a assessoria do município, ele apresenta quadro assintomático e se encontra em isolamento domiciliar, onde já estava antes mesmo de receber o resultado do teste.

O irmão do prefeito, Prisco Bezerra, do mesmo partido, informou na última quinta-feira que também contraiu o Covid-19. Diferentemente de Roberto, o senador demonstrou sintomas semelhantes ao de uma gripe durante a semana.

O prefeito anunciou que realizará uma live em seu perfil no Instagram, na manhã de hoje, para explicar como será organizada sua rotina de trabalho durante a quarentena. Além disso, o político abordará assuntos relacionados à prevenção ao coronavírus no município.