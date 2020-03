A Justiça de Itapira, no interior de São Paulo, determinou a realização de exames e período de quarentena e isolamento social a um casal de ciclistas que voltou da Europa e debochou da pandemia do novo coronavírus. A determinação judicial foi dada nesta sexta-feira (20) e atendeu a ação civil pública feita pelo Ministério Público Estadual. Decisão ainda prevê multa de R$ 10 mil por dia caso o homem e a mulher descumpram a sentença.



Olha pessoal esses dois idiotas de Itapira, chegaram da Europa infecados e tirando onda vamos ajuda eles a fica famosos pic.twitter.com/EvxtahLgk1 — manu (@gatalindaas) March 21, 2020

A informação foi divulgada pelo portal G1. "Conforme documentos juntados, verifica-se a presença da verossimilhança das alegações apresentadas. O perigo da demora, por outro lado, decorre dos potenciais danos à saúde da coletividade, por conta da ausência de avaliação médica, bem como, de medida de isolamento", informa parte do despacho assinado pela juíza Hélia Regina Pichonato.

A Promotoria agiu face à publicação de vídeos, nas redes sociais do casal, após retornarem de viagem da Europa durante a pandemia do coronavírus. Moradores locais se revoltaram com o casal e ameaçaram chamar a polícia.

Em um dos vídeos, o casal aparece pedalando em uma estrada rural da cidade, dizem estar infectados com o vírus e reclamam da reação das pessoas.

"Fomos confinados pelo mundo da população, porque a nossa saúde está muito debilitada [...] a gente vai pedalar uns 70, 80 [quilômetros] por dia até onde a nossa saúde vai aguentar. Já que estamos com coronavírus, então vamos levar ele para o mundo do 'mountain bike'. Só um esclarecimento pro povo que está excluindo a gente da sociedade", disse.