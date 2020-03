ITÁLIA: 651 MORTES EM 24 HORAS

A Itália, atualmente o maior epicentro do surto do novo coronavírus no mundo, registrou 651 mortes em 24 horas. O número é menor do que o anunciado no sábado: 793 mortes em um dia. Porém, é o segundo mais elevado desde o início da pandemia. Até o momento, a Itália registra 5.476 mortes e um total de 59.138 casos confirmados. A Espanha é o segundo país da Europa com maior número de mortes: 1.756.