Bandidos invadem hospital e roubam máscaras, sabão e álcool

Criminosos roubaram máscaras, sabão e álcool do Hospital Público Regional de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu na última terça-feira, mas só foi divulgado no domingo . De acordo com a direção da unidade de saúde, 5 mil máscaras cirúrgicas foram levadas.



Os objetos furtados são de extrema importância no momento, em razão da pandemia do novo coronavírus. Apesar do furto, o hospital garante que tem equipamentos o suficiente no estoque para atendimento.



“A pandemia no país tem provocado atitudes absurdas. Primeir, tivemos o furto dessas 5 mil máscaras cirúrgicas. Além disso, sachês e frascos de álcool gel desapareceram da unidade. Queremos enfatizar que, apesar desses furtos, que já estão sendo investigados, temos todos os equipamentos em estoque”, disse Patrícia Evangelista, diretora da unidade, em entrevista ao jornal 'O Tempo'.

Uma câmera de segurança registrou uma pessoa andando pelo andar térreo do hospital com uma sacola, e as imagens estão sendo avaliadas pelas autoridades. Não se sabe se a sacola continha os materiais roubados.

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade de Betim tem 161 casos suspeitos do novo coronavírus, ainda sem nenhuma confirmação.