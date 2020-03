Brasília - Ministro da Economia desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Guedes testou negativo para o novo coronavírus, de acordo com o resultado divulgado por sua assessoria nesta segunda-feira. Entretanto, a data do teste, assim como uma possível contraprova, não foram mencionadas no comunicado dos assessores.

O Ministério da Economia falou sobre a situação de Guedes, que já tem 70 anos e, por ser idoso, pertence ao grupo de risco para o Covid-19. "O Ministro fez o teste semana passada. Até o momento permanece no Rio de Janeiro. Essa é a orientação para evitar uma alta exposição, destacou o órgão federal.