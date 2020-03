Niterói dá início ao processo de desinfecção da cidade por conta do coronavírus

Niterói - Para combater a propagação do novo coronavírus, a Prefeitura de Niterói começou a desinfectar as ruas da cidade na manhã desta segunda-feira, com a ajuda da mesma companhia que atuou na limpeza dos bairros na China. Zona com maior número de casos suspeitos até o momento no município, Icaraí foi o primeiro local escolhido para iniciar o projeto.

Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves explicou como será distribuída a desinfecção por toda a cidade. "A partir de reuniões por meio de videoconferências com o cônsul da China no Rio de Janeiro, Li Yang, e representantes da Secretaria Municipal de Saúde, optamos por adotar mais essa medida para contribuir com a eliminação do vírus em ambientes. Vamos fazer ações em locais públicos e também nas unidades hospitalares de referência ao atendimento para o Covid-19", revelou o político.