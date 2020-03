Primeira paciente internada por coronavírus no DF está em 'estado gravíssimo'

Brasília - A primeira moradora do Distrito Federal diagnosticada com coronavírus está em "estado gravíssimo". A Secretaria de Saúde da capital informou, em boletim médico divulgado na tarde deste domingo, que ela está em coma induzido, respirando por aparelhos e voltou a apresentar picos de febre.



A mulher de 52 anos viajou para a Inglaterra e, após retornar, teve resultado positivo para o coronavírus, no dia 5 de março. Ela está internada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Seu marido foi o segundo caso confirmado da doença na capital federal.



“Ela apresenta síndrome respiratória aguda severa. Apresenta ainda comorbidades, que agravam o quadro clínico. A paciente está sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar e todo suporte técnico-científico”, diz o boletim médico.



Casos no DF

Segundo o governo do Distrito Federal, já foram registrados 117 casos de Covid-19, sendo que oito deles não tiveram relação direta ou indireta com viagem internacional. Na última semana, o Ministério da Saúde reconheceu a existência de transmissão comunitária no território nacional, que já havia sido evidenciada em alguns estados brasileiros.



A transmissão comunitária é uma modalidade de circulação na qual as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção, ou quando esta já envolve mais de cinco gerações de pessoas. Ela difere dos casos importados (quando uma pessoa adquire o vírus em viagens ao exterior) e da transmissão local (quando alguém é contaminado por contato com alguém infectado em outro país).



No Brasil, já são 1.546 casos e 25 mortes em decorrência de Covid-19. No mundo todo, o novo coronavírus já infectou 292.142 pessoas, sendo 26.069 entre sábado e domingo. Mais de 12,7 mil pessoas já morreram.