Brasileiros ficam retidos dentro de cruzeiro em Portugal em meio ao coronavírus

Rio - Passageiros brasileiros vivem um drama há mais de 24 horas dentro do cruzeiro Fantasia, da MSC, atracado no porto de Lisboa, em Portugal. Dos cerca de 600 embarcados, pelo menos 196 não sabem como voltarão para o Brasil e temem contrair o novo coronavírus. A imprensa local informou que um dos 27 portugueses que desembarcaram está com o Covid-19, mas uma contraprova ainda será realizada. Ao todo, o país tem 23 mortes e mais de 2 mil casos confirmados.



O cruzeiro com 1.338 passageiros de ao menos 30 nacionalidades e muitos idosos começou sua viagem no dia 9 de março no Rio de Janeiro e seguiu para Santos (SP), Búzios (RJ) e Maceió (AL). Na Europa, passaria por Funchal e Lisboa, em Portugal; Tenerife, Barcelona e Cadiz, na Espanha; Marselha, na França; e o destino final no dia 26 seria Gênova, na Itália, país com mais de 6 mil mortes confirmadas pelo coronavírus.



A MSC, segundo relatam passageiros, prosseguiu viagem de Maceió, em Alagoas, para a Portugal no dia 13 de março, mesmo diante da pandemia que afeta em cheio a Europa. No porto local foi anunciado que a ida para Gênova seria cancelada, mas os outros destinos mantidos.



Os viajantes questionaram a continuação do passeio, mas foram informados que não havia problemas e que "estava tudo sob controle". Entretanto, apreensivos, alguns brasileiros desembarcaram em Maceió, temendo seguir com o passeio.



Uma das que não seguiu para a Europa foi a nutricionista Maria Cristina Guimarães, 68 anos. Ela retornou de Maceió para o Rio de Janeiro diante da incerteza. "Ficamos com medo de não conseguir desembarcar na Europa", contou.



Quem desembarcou em Alagoas teve que assinar um documento isentando a MSC de responsabilidade. De acordo com Maria Cristina, funcionários também desistiram de seguir no navio e rescindiram seus contratos temporários de trabalho.



Três dias depois, no dia 16, a empresa cancelou todas as suas viagens até o dia 30 de abril. A tripulação do Fantasia foi informada quando atravessava o Oceano Atlântico que o cruzeiro seria encerrado em Lisboa, onde chegou às 10h de domingo.

Capitão de cruzeiro avisou aos passageiros que viagem não seguiria até a Itália quando já tinham partido do Brasil - Reprodução vídeo | Arquivo Pessoal



Estrangeiros estão proibidos de desembarcar de cruzeiros em Portugal, que está em estado de alerta. A incerteza preocupa os passageiros, que dizem que a MSC só deixará descer quem tiver com passagem comprada.



"A MSC está nos obrigando a desembarcar do navio até o dia 26. Só que praticamente todos passageiros tiveram seus voos cancelados. Portugal não aceita ninguém descer do navio e essa é a nossa situação", disse o aposentado Ricardo Holtz, de 61 anos.



"No nosso entendimento, a MSC teria que junto às empresas aéreas conseguir o retorno ou fretar voos para levar os brasileiros para Rio e São Paulo", concluiu ele, que é de Santa Catarina e embarcou no Rio.



Segundo a advogada Alessandra Carlos, de 42 anos, quem fechou a viagem diretamente com a MSC tem passagem garantida e alguns conseguiram comprar as poucas viagens disponíveis nas empresas aéreas, que estão com preços muito altos.



A advogada Alessandra Carlos, de 42 anos, é uma das brasileiras que estão dentro do cruzeiro no porto de Lisboa, em Portugal - Arquivo Pessoal

A advogada conta que ela e outros passageiros tentaram cancelar antes do embarque por conta da pandemia, mas foram informados que teriam que pagar 100% de multa. Em Maceió, quando foi dada a opção de descer, muitos não o fizeram porque o valor das passagens estava alto e já tinham bilhete de volta comprado.



'Mídia está exagerando', disse capitão



Antes, Alessandra conta que a situação era minimizada pelo capitão do Fantasia, que dizia que a viagem iria até Gênova. "Achávamos um absurdo, mas ele dizia que não havia plano de alterar os destinos. Era dia 9 e ainda não estava esse pânico total aqui e ele dizia que a 'mídia brasileira estava exagerando', que ele era italiano e sabia exatamente o que estava acontecendo", relatou. Na época, a Itália já tinha ao menos 300 mortos.



A incerteza preocupa diante do que pode acontecer após o limite dado de desembarque pela MSC. "Eu estou aguardando uma posição da empresa para nos embarcar de volta para o nosso país. Tem casais idosos que nem saem da cabine. É uma situação de estresse, ninguém vem para um cruzeiro para passar por um situação dessa", lamentou.



Os brasileiros e cidadãos de outras nacionalidades deixarão o porto escoltados até o Aeroporto Humberto Delgado, desde que estejam com passagens compradas ou sejam repatriados pelos seus país.



Procurada, o Itamaraty não entrou em detalhes sobre o caso e disse que tem monitorado caos de passageiros brasileiros ao redor do mundo e atuado, caso necessário, para garantir o retorno dos seus cidadãos.



Procurada pelo DIA, a MSC ainda não se pronunciou sobre o caso.