Polícia de MG investiga BO sobre 23 mortes por problemas respiratórios no mesmo dia

Minas Gerais - A Polícia Civil de Minas Gerais começou a investigar, nesta segunda-feira, um boletim de ocorrência aberto contra uma agência funerária de Belo Horizonte. A funerária recebeu 73 corpos entre a última sexta-feira e a noite do último sabado. As informações são do jornal Correio Braziliense.

De acordo com o BO, 23 mortes estavam relacionadas a problemas respiratórios - com sintomas semelhantes ao coronavírus - e um deles teria sido chegado até mesmo a ser diagnosticado com Covid-19, mas sem ser contabilizado no número de mortes pela doença.

Até o momento, segundo a contagem oficial, o Estado de Minas Gerais não registra nenhuma morte por coronavírus.