Fechamento de fronteiras impede entrada de 300 mil

Rio - O fechamento das fronteiras terrestres do Brasil com oito países vizinhos, por causa da pandemia, vai impedir a entrada de aproximadamente 10 mil migrantes diariamente em território nacional. Essa foi a média de estrangeiros que, em janeiro e fevereiro, declararam entrada por dia nos postos da Polícia Federal que foram fechados na semana passada por determinação do governo brasileiro.



Em janeiro, 350 mil pessoas entraram legalmente no Brasil por meio das fronteiras; em fevereiro, com o fim do período de férias, o número caiu para 240 mil, o que dá uma média de 300 mil por mês, ou 10 mil por dia. O levantamento foi feito pela PF a pedido do Estado.



A região de fronteira com a Argentina será a mais afetada. Somente em janeiro, 281.628 argentinos entraram legalmente no Brasil por meio de vias terrestres. No mesmo mês, a PF relatou a entrada de 49.338 paraguaios e 16.383 bolivianos.



Carga



"A PF esclarece que cumprirá suas atribuições constitucionais e legais, restringindo os movimentos migratórios nas fronteiras terrestres do Brasil com os países citados nas Portarias", disse a PF ao Estado, em nota. As restrições anunciadas até agora não atingem brasileiros, imigrante com residência definitiva no País e estrangeiros que atuam em organismos internacionais. E não afeta o transporte de carga.