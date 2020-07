Bolsonaro diz que novo teste para o coronavírus deu negativo

Rio - O presidente Jair Bolsonaro anunciou, na manhã deste sábado, que o novo teste para o coronavírus deu resultado negativo. Na publicação, Bolsonaro não informou quando foi realizado o teste.

- RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

- BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020

"RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo", escreveu ele ao postar uma foto segurando uma caixa de hidroxicloroquina.Bolsonaro foi diagnosticado com a covid-19 no dia 7 de julho após apresentar sintomas da doença. Após o primeiro teste, o presidente fez outros dois testes , que resultaram em positivo também. Durante o período que ficou contaminado, ele ficou em isolamento no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, onde despacha por videoconferência.