Enem 2020: uso de máscara será obrigatório desde a entrada até a saída

Brasília - O edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 foi retificado pelo Ministério da Educação (MEC) para incluir o uso de máscara desde a entrada nos estabelecimentos da prova até a saída. O novo requisito passa a valer tanto na prova impressa quanto na digital.

Os inscritos podem levar uma máscara reserva para realizar a troca durante a aplicação da prova. Caso algum candidato recuse usar a proteção, poderá ser eliminado. A nova regra foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira.

A edição deste ano conta com 5,8 milhões de inscritos, dos quais 96 mil farão a prova digital. O distanciamento social quando o candidato se apresentar na sala de aplicação da prova também está nas especificações adicionadas ao edital pelo MEC.

O edital do Enem 2020 conta com uma nova data de aplicação. Antes, o exame estava previsto para novembro e agora será realizado em janeiro e fevereiro, com resultados divulgados em março de 2021.