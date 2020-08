Vídeo! Repórter chora ao vivo durante velório de personal assassinada

Rio - A repórter Melissa Alcântara, do SBT Interior, não conseguiu conter a emoção e chorou durante sua participação ao vivo no telejornal da última quarta-feira (12). Ela cobria o velório de Andressa Serantoni, personal trainer morta a facadas por vizinhos em São José do Rio Preto , São Paulo.

A repórter fazia um relato ao vivo, quando foi às lágrimas. "Estava sentada do lado da irmã de Andressa. Ela começou a chorar e as pessoas vieram ampará-la. Eu só fiquei quietinha ouvindo e realmente não consegui manter esse distanciamento profissional que, às vezes, é exigido da gente", disse. Veja!

Melissa ainda contou que a vítima é sobrinha de um colega de profissão. "Eu também não tive coragem de ir até lá cumprimentá-lo, mas ele veio até aqui e, mais uma vez, eu não consegui conter a emoção. Então, eu peço desculpas, mas é isso o que aconteceu", completou a profissional.



Neste momento, comovido, o apresentador Marcelo Casagrande dispensou as desculpas. "Por trás da profissional Melissa, que é competente e tem anos e anos de carreira, tem também uma pessoa com sentimentos, que acaba se envolvendo com a história, como todos nós".